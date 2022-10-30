Çankırı'da "13. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi

ÇANKIRI (AA) - Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı yolda "13. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden Ankara'ya uzanan İstiklal Yolu'nda gerçekleştirilen etkinliğin Çankırı-Ilgaz bölümünde, vatandaşlar ve öğrenciler bir araya geldi.

Katılımcılar Üçoluk Karakolu mevkisinden Kıyısın köyüne kadar 5 kilometrelik bölümü yürüdü.

Kıyısın köy meydanında sona eren yürüyüşün ardından düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası nedeniyle etkinliğin iki hafta ertelendiğini ve bugün yapıldığını söyledi.

Maden kazasında hayatını kaybeden tüm işçilere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve baş sağlığı temennisinde bulunan Ayaz, şunları dile getirdi:

"Bugün inşallah burada istiklale giden yolda çok büyük emeklerin, gayretlerin sarf edildiği ve aslında dün büyük bir coşkuyla idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümüne büyük katkı sunmuş olan istiklalin yolunda hep beraber bir aradayız. İnşallah bu programı her yıl daha da genişleterek daha geniş bir katılımla özellikle genç kardeşlerimizin de bizlere eşlik etmesiyle, bu vatanın bugünlere nasıl geldiğini, nasıl emekler sarf edildiğini, yaklaşık bir buçuk saatlik sürede yürüdüğümüz düz yolda kağnılarla İnebolu'dan alınmış olan cephanenin cephe hattına nenelerimizin, bacılarımızın gençlerimizin, yaşlılarımızın, çocuklarımızın emekleriyle gayretleriyle nasıl ulaştırıldığını anlatmaya gayret edeceğiz."

İstiklal ruhunu gelecek nesillere aktarmanın en büyük vazifeleri olduğunu söyleyen Ayaz, "Vatan, millet ve devletimiz bugünlere kolay gelmedi ama büyük bir başarıya imza atıldı, bu da insanlarımızın ilmek ilmek işlemesiyle gerçekleşti. İnşallah bundan sonra önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılını şu anda aramızda bulunan genç kardeşlerimiz inşa edecek ve bizden sonrakilere, gelecek nesillere çok daha güzel bir Türkiye'yi bugünü bizlere geçmişlerimizin bıraktığı gibi bırakacaklar." diye konuştu.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu da İnebolu'dan Ankara'ya mühimmat taşıyan Nene Hatunları, Şerife Bacıları yad ettiğini söyledi.

Türkiye'nin yükselişinin adım adım devam edeceğine vurgu yapan Çivitcioğlu, "İnşallah hep birlikte Atatürk'ün çizmiş olduğu yolda muasır medeniyetler seviyesine çıkarak ülkemizi bir üst lige hep beraber taşıyacağız." dedi.

Ilgaz Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösterisi ve Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı Çelik Kanatlar helikopter gösterisi sunuldu.

Programa, Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çitçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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