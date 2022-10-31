Çankırı'da TİHEK tarafından İnsan Hakları İstişare Toplantısı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da TİHEK tarafından İnsan Hakları İstişare Toplantısı düzenlendi

AA

Çankırı'da TİHEK tarafından İnsan Hakları İstişare Toplantısı düzenlendi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından "İnsan Hakları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Vali Abdullah Ayaz, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, sundukları hizmetlerde hiçbir şekilde ayrımcılığa müsaade etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

İnsan hakları konusunun çok hassas bir konu olduğunu vurgulayan Ayaz, şöyle devam etti:

"Aslında çok uzun yıllardır ülkemizin gündeminde. Son yıllarda çok önemli adımlar atıldı, şu anda burada ev sahipliği yapmış olduğumuz İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumumuz da bu adımlardan bir tanesi. Bu bir önleyici mekanizma. Ülkemiz şu anda dünyaya çok açık. Bilgiye ulaşmak çok hızlı. İnsan hakları konusunda ülkelerde, şehirlerde, ilçelerde veya köylerde yapılan herhangi bir uygulamanın artık yerelliği söz konusu değil. Bu aslında global bir mesele haline çok kısa süre içinde sosyal medya mecraları vasıtasıyla gelmekte. Bunları anlatmaktaki muradım şu, zaman zaman görüyoruz ki kamu hizmetlerinde veya ülkemizde yapılan işlemlerde bir yanlış bazen çok fazla doğruyu götürebiliyor. Onun için büyük emeklerle sunmuş olduğumuz kamu hizmetlerinde yapmış olduğumuz bir yanlış, personelimizin keyfi bir hareketi veya herhangi bir şekilde bir ihmalimiz aslında bir çuval incirin berbat edilmesiyle, bir yanlışın birçok doğruyu götürmesiyle sonuçlanabiliyor ve buna hiçbirimizin hakkı yok."

TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç, TİHEK'in dünya örneklerinde de olduğu üzere hem bir insan hakları kurumu hem de bir eşitlik kurumu olarak yapılandırıldığını vurguladı.

Özellikle insan hakları alanında, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda faaliyetler icra ettiklerini belirten Kılıç, "Geçen hafta 14'üncüsünü gerçekleştirmiştik İzmir'de, bugün burada 15'incisini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'yi il il gezerek il bazında, yerel bazda insan hakları ihlalleri nelerdir, ne tür ihlallerle karşılaşılıyor, toplumsal farkındalığın artırılması noktasında hak ve sorumlulukları açısından neler yapılması icap ediyor, buna ilişkin görüşleri istişare ortamında ve daha çok sizleri dinleyerek kayıt altına alıyoruz. Daha sonra bunu rapor olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak ayrımcılıkla da mücadele ettiklerini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanlarda giderek daha fazla arttığını görüyoruz ayrımcı tutum ve davranışları. Onun için Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bir eşitlik kurumu olması hasebiyle ayrımcı muamelelere maruz kalan kişilerin yasada belirlenmiş temeller çerçevesinde bir hizmet ilişkisinde, bir kısıtlama, bir tavır, bir ters tutum ortaya çıktığı takdirde bizim kurumsal olarak tek yetkili kurum olarak bu noktada başvuru alıyoruz. Buna ilişkin ilgili başvurulara dair vermiş olduğumuz kararlar, engelli hakları konusunda vermiş olduğumuz kararlar söz konusu. Bu noktada sadece kamu otoritesinin devlet makamlarının kişilerin, bireylerin, vatandaşların haklarını ayrımcılık temelinde ihlal etmesi söz konusu değil. Yanı sıra komşunun komşuya, yani gerçek kişiler arasında da ortaya çıkabilecek ayrımcı tutum ve davranışlara karşı hizmet ilişkisi çerçevesinde bir yaptırım uyguladığımızı, idari yaptırım uyguladığımızı ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine dair kurumsal karar verdiğimizi ifade etmiş olayım."

Konuşmaların ardından katılımcıların görüş ve önerileri dinlendi.

Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel Ilgaz Dağı tırmanışı yapıldı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel ...
CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'na saldıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı'na saldıran şüpheli ...
Çankırı'da CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı binasına saldıran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çankırı'da CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı binasına ...
Çankırı'da '13'üncü İstiklal Yolu Yürüyüşü' gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Çankırı'da '13'üncü İstiklal Yolu ...
(Görüntülü) ÇANKIRI VALİSİ AYAZ SALDIRGAN CHP İLÇE BAŞKANLIĞI&#039;NI HEDEF ALDIĞINI İTİRAF ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANKIRI VALİSİ AYAZ SALDIRGAN CHP İLÇE ...
Çankırı'da "13. İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Çankırı'da "13. İstiklal Yolu Yürüyüşü" ...
Çankırı Valisi Ayaz'dan, CHP İlçe Başkanlığı binasına yönelik saldırıya ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Çankırı Valisi Ayaz'dan, CHP İlçe Başkanlığı binasına ...
Çankırı'da geleneksel yöntemlerle kurutulan çeltik sofralardaki yerini alıyor
YEREL HABERLER Çankırı'da geleneksel yöntemlerle kurutulan çeltik ...
CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde atıldı, yangını vatandaşlar söndürdü
YEREL HABERLER CHP Çerkeş İlçe Başkanlığı binasına yanıcı madde ...
(Görüntülü) YERİN 150 METRE ALTINDA CUMHURİYET BAYRAMI RESEPSİYONU
YEREL HABERLER (Görüntülü) YERİN 150 METRE ALTINDA CUMHURİYET ...
Çankırı'da CHP İlçe Başkanlığı binasına saldırıya ilişkin bir gözaltı
YEREL HABERLER Çankırı'da CHP İlçe Başkanlığı binasına saldırıya ...
Yerin 150 metre altında Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
YEREL HABERLER Yerin 150 metre altında Cumhuriyet Bayramı ...
Yer Altı Tuz Şehri'nde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
YEREL HABERLER Yer Altı Tuz Şehri'nde Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.