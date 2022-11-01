Eğitim-Bir-Sen Çankırı Şubesi'nden Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

ÇANKIRI (AA) - Eğitim-Bir-Sen Çankırı Şubesi tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun düzenlenmesine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Karatekin Parkı'nda bir araya gelen sendika üyeleri adına basın açıklamasını yapan Tuğrul Değirmenci, meslek kanununun mevcut hakları koruyacak, kariyer basamaklarında hizmet süresini önleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Eğitimin verimliliği ve niteliğinin, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi, özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkün olacağını belirten Değirmenci, "Meslek kanununun beklentileri yeterince karşılamaması üzerine talep ve önerilerimizi yetkililerle ve kamuoyuyla paylaşmak için toplanmış bulunmaktayız. Hep birlikte ses vermemizin, ortak iradeyle söz söylememizin nedeni, önemi büyük, değeri yüksek, tarihsel rolü güçlü öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenlerin meslek kanunundaki değişiklik ve revizyon talebini ve ihtiyacını haykırmaktır." dedi.

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, öğretmenlerin beklentilerini karşılayamadığını savunan Değirmenci, "Öğretmenin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Eğitim-Bir-Sen'in bu hususlar temelinde katkı ve destek sunacağını bu vesileyle bir kez daha temin ve teyit ediyor, siyasi iradeyi, TBMM’yi ve Milli Eğitim Bakanlığını meslek kanununda beklentileri karşılayan değişikliklerin ve dönüşümün bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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