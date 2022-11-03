Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde sonbaharın gelmesiyle ağaçların yaprakları sararıp dökülmeye başlarken, yaylalar "vargit" çiçekleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Sarı, yeşil ile kızılın tonlarının hakim olduğu bölgede, sonbahar renkleri ilçede tüm güzellikleriyle vatandaşları cezbediyor.

İlçeye yaklaşık 15 kilometrelik mesafedeki Yapraklı Yaylası da yayladan köye dönüş zamanının geldiğinin habercisi olarak bilinen vargit çiçekleriyle bezendi. Ağaçlar, rengarenk görüntülerle ziyaretçilerini etkiliyor.





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