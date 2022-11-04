TİHEK'e göre en fazla ayrımcılık "cinsiyet" temelinde ortaya çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TİHEK'e göre en fazla ayrımcılık "cinsiyet" temelinde ortaya çıkıyor

AA

TİHEK'e göre en fazla ayrımcılık "cinsiyet" temelinde ortaya çıkıyor

ÇANKIRI (AA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, "Ayrımcılık konusunda istatistiklere baktığımız zaman cinsiyet temelinde, kadın erkek ilişkisi çerçevesinde ayrımcılığın ortaya çıktığını görüyoruz." dedi.

İstişare toplantısına katılmak için Çankırı'ya gelen Prof. Dr. Kılıç, AA muhabirine, TİHEK olarak Türkiye genelinde insan haklarının korunması, geliştirilmesi kapsamında illerde insan hakları istişare toplantıları yaptıklarını söyledi.

Bu toplantılarda insan haklarına ilişkin sorunların konuşulduğunu, ilgili paydaşlardan görüş ve öneriler aldıklarını dile getiren Kılıç, "Almış olduğumuz öneriler, ilgili paydaşların bu konudaki görüş ve önerilerini, yorumlarını raporlamak suretiyle kamuoyuna duyuruyoruz. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde birçok faaliyeti icra ediyoruz ama ağırlıklı olarak eğitim faaliyetlerine yer veriyoruz. Genel olarak her kuşaktan vatandaşlarımıza insan haklarına ilişkin sorumluluk, insan haklarına ilişkin bilgilendirme yapmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun kurumlarına idari yaptırımda bulunma yetkisi verdiğini vurgulayan Kılıç, TİHEK'e ayrımcılık temelleri üzerinden yapılan başvurularda kurul olarak karar verdiklerini, idari yaptırım cezası uyguladıklarını aktardı.

Kanunda belirlenmiş engellilik, servet, medeni hal, dini inanç ve felsefi-siyasi görüş, ırk, renk, dil, din, gibi temeller üzerinden kişilerin uğradıkları hak ihlalleri, ayrımcılık yasağının ihlali durumlarında da kurul olarak karar verdiklerini anlatan Kılıç, "Ayrımcılık konusunda istatistiklere baktığımız zaman cinsiyet temelinde, kadın-erkek ilişkisi çerçevesinde ayrımcılığın ortaya çıktığını görüyoruz. Dini inanç temelinde ayrımcılığın ortaya çıktığını görüyoruz ikinci sırada. Daha sonra engellilik temelinde ayrımcılığın ortaya çıktığını görüyoruz ve diğerlerinin sıralandığını ifade edebilirim." dedi.

- TİHEK habersiz denetimler de yapıyor

Bir diğer görevlerinin de ulusal önleme mekanizması görevi olduğunu, özgürlüğünden mahrum bırakılan kişilerin tutuldukları cezaevleri, geri gönderme merkezi, huzurevi, çocuk evleri gibi yerleri haberli-habersiz denetlediklerini belirten Kılıç, "Türkiye'nin özellikle işkencenin, kötü muamelenin önlenmesi noktasında işkenceye sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde çok ciddi mesafe katettiğini, kurumsal altyapısını güçlendirdiğini görüyoruz. İnsan hakları ve eşitlik kurumu olarak denetim, izleme görevini, mekanizmasını icra eden bir kurumsal yapıyız." açıklamasında bulundu.

Ayrımcılık konusunda verilen idari yaptırımların yeterli bulunmadığına, sadece cezayla bu tür ihlallerin önlenmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken Kılıç, eğitimin en önemli faktörler arasında yer aldığını işaret etti.

TİHEK olarak eğitim ve farkındalığın artırılmasına ağırlık verdiklerini dile getiren Kılıç şunları kaydetti:

"Sadece yaptırım boyutuyla değil, özellikle eğitim, bilgilendirme yoluyla ve bu konuya ilişkin farkındalık artırımıyla. Çünkü kimi zaman ayrımcılık yasağına ilişkin ihlali gerçekleştiren kişilerin ve mağdurların buna ilişkin farkındalığı olmayabiliyor. Bu, ciddi anlamda farkındalık faaliyetini ve çalışmasını gerekli kılıyor. Eğitim faaliyetlerinin yanı sıra farkındalık artırıcı faaliyetler de gerçekleştiriyoruz."

Kılıç; siyasi görüş, medeni hal, engellilik, cinsiyet gibi ayrımcılık temellerinin her biriyle ilgili web sayfalarında bilgilendirici paylaşımlar yaptıklarını sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ÇANKIRI&#039;DA TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÇANKIRI'DA TIR İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI ...
Çankırı'da tırın minibüse çarpıp çaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çankırı'da tırın minibüse çarpıp çaya devrilmesi ...
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu
YEREL HABERLER Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde sonbahar renkleri ...
Çankırı'da seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Çankırı'da seyir halindeki otomobil yandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.