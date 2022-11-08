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ÇAKÜ'de kariyer ve istihdam günleri başladı

AA

ÇAKÜ'de kariyer ve istihdam günleri başladı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Kariyer Merkezi tarafından "Kariyer ve İstihdam Günleri" düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitenin her gün giderek büyüdüğünü ve güçlendiğini söyledi.

Dinamik bir yönetim anlayışı içinde paydaşlarıyla iş birliğine önem veren bir üniversite olduklarını dile getiren Çiftçi, "Özellikle ülkemizi ilgilendiren birçok toplantı, kongre, sempozyum ve çalıştaya üniversitemizin davet edilmesi de verdiğimiz bu önemin bize en güzel geri dönüşü oldu. Merkezi sınavlardan bölgesel kalkınma odaklı projelere, kültürel faaliyetlerden tarihi araştırmalara kadar tüm alanlarda Türkiye'yi ilgilendiren her meseleye üniversitemizin değerli hocaları önemli katkılar sağlamaktadır. Üniversitemiz sahip olduğu akademik bilgiyi, sektörlerle birlikte teknolojiye ve toplumsal katkıya dönüştürmeyi de hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda sektör ve paydaş iş birliği ön plana çıkmaktadır. Stratejik planımızda da ifade ettiğimiz gibi üniversitemiz, paydaşlarıyla kalkınmayı önceleyen, bu çerçevede nitelikli bilgi üreterek geleceği inşa eden ve nitelikli nesiller yetiştirmeyi hedefleri içerisine alan bir üniversitedir. Görev süremizce yüzde 100'e yakın performans ile stratejik planımızdaki hedeflerimizi gerçekleştirmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

ÇAKÜ Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Öztuna da Çankırı'da ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren firmalar ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerini üniversite öğrencileriyle buluşturarak ileriye dönük nitelikli iş gücüne katkı sağlanmasını amaçladıklarını kaydetti.

ÇAKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Hakan Aykurt ve öğrencisi Onurhan Çengelcik tarafından yapılan müzik dinletisinin ardından program sona erdi.

Konuşmaların ardından 35 sektör tarafından kurulan stantların açılışı yapıldı. Etkinlik yarın sona erecek.


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