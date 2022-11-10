Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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ÇANKIRI (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde anıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Buradaki törenin ardından 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterisi sergilendi, Atatürk Haftası konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





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