Bakan Yardımcısı Gizligider, Çankırı'da Kız Kardeşim Projesi sertifika törenine katıldı:

ÇANKIRI (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, "Hayvan sayısında geldiğimiz nokta, hububatta geldiğimiz nokta, birçoğunda Avrupa'da birinciyiz, dünyada ise ilk 10 sıradayız." dedi.

Gizligider, Çankırı'da Vali Abdullah Ayaz'ı ziyaret edip Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine giden Gizligider, öğrencilerle bir araya geldi.

Gizligider, Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen "Kız Kardeşim Projesi" sertifika törenine katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde düzenlenen tören öncesi Gizligider, kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünleri inceledi.

Gizligider, burada yaptığı konuşmada, kadınların elinin değdiği her şeyin ayrı bir bereket, ayrı bir verim, ayrı bir rahmet olduğunu söyledi.

Bu yüzyılın Türkiye Yüzyılı olduğunu belirten Gizligider, "Artık kendimizin ürettiği en modern teknolojiyle, ürettiği arabamızla, ürettiğimiz tohumumuzla, ürettiğimiz uydumuzla, uçağımızla bir ayağımız toprağımızda, öbür ayağımız dünyanın dört bir tarafında yetişmiş insanımızla inşallah Türkiye Yüzyılı." ifadesini kullandı.

Koronavirüs salgını sürecinde ve bölgesel savaşlarda tarıma, hayvancılığa, ormana yönelimin arttığını dile getiren Gizligider, "Türkiye bu süreci olabildiğince iyi atlattı ve buradan bazı dersler çıkardı. Üretimin ve bunun sürdürebilirliğinin, yeni dönemde tam da Türkiye Yüzyılı dediğimiz bu dönemde nasıl bir yöne evrileceği yönünde bazı kararlar verdik. Bir sene çiftçimiz bir ürün eker çok para eder, çok mutludur ama öbür sene herkes o ürünü eker, değeri düşer, 'Acaba ne olacak bu patatesçinin hali, ne olacak buğdaycının hali, pancarcının hali...' İnşallah bunların hepsini bitireceğiz. Yeni dönemde gazi Meclis'imize de bu hazırlıklarımızı sunuyoruz. Ekilmeyen tek bir metrekare alanımız olmasın istiyoruz." diye konuştu.

- "Çok net şekilde ihracatçı konumdayız"

Türkiye'nin dünya çapında ciddi işler yaptığını vurgulayan Gizligider, şöyle devam etti:

"Kıbrıs'a su götürüyoruz mesela. Sulamaya açtığımız alanlar keza, burada da güzel örnekler yaşanacak çok yakında. Hayvan sayısında geldiğimiz nokta, hububatta geldiğimiz nokta, birçoğunda Avrupa'da birinciyiz, dünyada ise ilk 10 sıradayız. Buna rağmen birileri bir şeyler söylüyor. Geçtiğimiz 19 yılın 15'inde bu sektörde büyüme yaşanmış. 4 yılın ikisi zaten pandemiyle ilgili, ikisiyle ilgili de dönemsel sorunlar oldu. Mesela tarımsal hasılada bu yılı 30 milyar dolar ihracatla kapatmış olacağız. 2002'de ise bu rakam 3,8 milyar dolarmış. Yani yaklaşık 9 kat dünyaya sattığımız tarımsal üründe kazandığımız para büyümüş. Yine fındıkta, kuru üzümde, kayısıda, incirde, ayvada, buğday unu ihracatında dünyada açık ara birinciyiz. Toplamda 87 milyar dolar dış ticaret hacmimiz olmuş, çok net şekilde ihracatçı konumdayız. Hayvan sayısında açık ara Avrupa'da birinci sıradayız. Sadece hayvan sayısında değil, bir de bunun niteliği var. Karkas et dediğimiz, bir hayvanın ne kadar et verdiği gibi diyelim, bunlarda iki üç kat büyümeler söz konusu. Yine kendine yeterlilikte birkaç ürün dışında yüzde 100'ün üzerindeyiz. Bunların hepsini sizlerin eli değdiği için yapıyoruz."

Gizligider, Kız Kardeşim Projesi'nin önemine dikkati çekerek, "Burada çok önemli eğitimler veriliyor. İnternet üzerinden satış, pazarlama mantığı nedir, modern dünyada, sanal dünyada ne yapmak lazım, bunların eğitimi veriliyor. Finansal bilinç, müşteri ilişkileri, dijital dünyada güvenlik, ürün sunumu ve pazarlama teknikleri, gıda güvenilirliği, etiketleme mevzuatı gibi. Lütfen bu eğitimleri edinin. Size uzun vadede çok büyük getirileri olacak." dedi.

Konuşmanın ardından proje kapsamında eğitim alan kadınlara sertifikalara verildi.





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