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"Türkiye Yüzyılı'na Nefes" sloganıyla fidanlar toprakla buluşturuldu

AA

"Türkiye Yüzyılı'na Nefes" sloganıyla fidanlar toprakla buluşturuldu

SAMSUN (AA) - Samsun, Çankırı, Tokat, Sinop, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında yüzbinlerce fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan fidan dikim kampanyası kapsamında Samsun'da, Kavak Açık Cezaevi Yerleşkesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Vali Zülkif Dağlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak Orman İşletme Müdürü Şamil Doğru, alana fidan dikti.

Kılıç, Kavak Açık Cezaevi ile çevre düzenlemesi hakkında bilgi verdi.

Vali Dağlı da orman varlığını koruyarak ve yeni ağaç dikerek gelecek nesillere güzel bir miras bırakmak amacıyla düzenlenen etkinliği milli bir bilinç ve sorumlulukla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cezaevi yerleşkesine 3 bin fidan dikildiği öğrenildi.

- Çankırı

Vali Abdullah Ayaz, Ballıca mevkisinde düzenlenen fidan dikme programında, bu yılki sloganın "Türkiye Yüzyılı'na Nefes" olduğunu söyledi.

Çankırı'nın yaklaşık yüzde 26'sının ormanlık alanla kaplı olduğuna işaret eden Ayaz, son 20 yılda 60 milyona yakın fidanın toprakla buluşturulduğunu vurguladı.

Bugün de il genelinde 150 bin fidanın toprakla buluşturulacağını belirten Ayaz, "Ağaçlandırma faaliyetlerimiz kesintisiz şekilde devam edecek." diye konuştu.

Vali Ayaz'ın konuşmasının ardından katılımcılara fidan dikim teknikleri anlatıldı.

Daha sonra il genelinde karaçam, sedir, meşe, mavi selvi fidanları toprakla buluşturuldu.

- Tokat

Tokat'ta Hac Dağı mevkisinde fidan dikme programı düzenlendi.

Vali Numan Hatipoğlu, programda, etkinlik kapsamında 8 bin fidan dikileceğini dile getirerek, gelecek nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir Türkiye bırakmayı hedeflediklerini kaydetti.

Daha sonra karaçam, sedir, meşe, mavi selvi fidanları toprakla buluşturuldu.

- Sinop

Sinop'ta Orman Bölge Müdürlüğünce Bostancılı mevkisinde düzenlenen programda, binlerce fidan dikildi.

Vali Erol Karaömeroğlu, programda, yıl sonuna kadar il genelinde 500 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Karaömeroğlu'nun konuşmasının ardından 49 bin fidan dikildi.

- Çorum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Organize Sanayi Bölgesindeki 380 dekarlık ağaçlandırma alanında düzenlenen törende, öğrencilerle fidan dikti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'in de fidan diktiği etkinlikte 8 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Vali Çiftçi, gazetecilere, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Çorum'da 11 noktada 29 bin 500 bin fidanın toprakla buluştuğunu söyledi.

Orman İşletme Müdürlüğünün ağaçlandırma çalışmalarına devam ettiğini anlatan Çiftçi, bu yıl sonuna kadar 1 milyon fidanın varlığına katılmış olacağını söyledi.

Çiftçi, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle kentin farklı noktalarında vatandaşlara da 20 bin fidan dağıtıldığını ifade etti.

- Kastamonu

Kastamonu'da düzenlenen etkinlikte de 40 bin fidan dikildi.

Konukça köyünde gerçekleştirilen alanda yapılan fidan dikim törenine kurum müdürlerinden sivil toplum kuruluşlarına, öğrencilerden özel bireylere kadar çok sayıda katılım oldu.

Vali Avni Çakır, etkinlikte, yeşil bir doğanın önemine değindi.

Çocukların ilgisinden memnun olduğunu dile getiren Çakır, "Sadece fidanın toprakla buluşmasından ziyade, doğanın, yeşilin, ormanın öneminin hem biz hem de sevgili yavrularımızın yerinde görmesi de önemli." dedi.

- Amasya

Amasya'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla 6 noktada 12 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Masatlı, Suluova Besi OSB'de düzenlenen fidan dikme etkinliğinde, ilde ağaçlandırma faaliyetlerinin sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Sadece fidan dikme etkinlikleriyle, ormanlarımızı artırmakla değil, aynı zamanda mevcut ormanlarımızı da korumak için hepimize çok büyük görevler düşüyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, fidanları toprakla buluşturdu.


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