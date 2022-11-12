Güzergahı turizmcilere tanıtılan Karaelmas Ekspresi Çerkeş'e uğradı

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ÇANKIRI (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ankara-Zonguldak hattında sefer yapacak Karaelmas Ekspresi ile geldiği Çankırı'nın Çerkeş ilçesini gezdi.

Turizmcilere güzergahının tanıtılması amacıyla Ankara'dan hareket eden Karaelmas Ekspresi ile gelen Alpaslan, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve beraberindeki turizmcilerle ilçeyi gezdi.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı tarafından karşılanan Alpaslan ile beraberindekiler, ilçede tescilli konakları, tarihi kemer köprüyü, 4. Murad Hamamı ve 4. Murad Camisi ile Pir-i Sani Cami ve Türbesi'ni ziyaret etti.

Alpaslan ile beraberindekiler ziyaretlerinin ardından Karaelmas Ekspresi ile ilçeden ayrıldı.



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