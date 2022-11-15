Çankırı Emniyeti suç örgütüne yönelik "Girdap" operasyonunda 50 zanlıyı yakaladı

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ÇANKIRI (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda 50 ilde, nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik "Girdap" adlı operasyon çerçevesinde Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 50 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratma" suçlarını işleyen zanlılara yönelik yaklaşık bir yıldır süren çalışma sonucu Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankırı ile Ankara, Antalya, Aydın ve Kırıkkale illerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 50 şüpheli yakalandı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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