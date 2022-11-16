ÇAKÜ ile Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü arasında işbirliği

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ÇANKIRI (AA) - Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü ile Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Özbekistan Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Başkanı Prof. Azamat Ziya ve ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi tarafından imzalanan protokolün en az 1 yıl süreyle öğrencilerin Özbekistan veya Türkiye'de eğitim görmesinin yanında iki üniversite arasında düzenlenecek konferans, sempozyum ve panel gibi pek çok projeyi kapsadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çiftçi, "Son yıllarda giderek artan Türkiye -Özbekistan arasındaki ekonomik ve kültürel işbirliğinin, eğitim işbirliğine de yansımasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda ilerleyen dönemlerde de birlikte etkinlikler gerçekleştirmek, sempozyumlar düzenlemek ve karşılıklı ziyaretleri artırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Prof. Ziya da Özbekistan ve diğer Türk devletlerinin dilinin kökende bir olmasına rağmen anlaşabilmek için tercümana ihtiyaç duyulduğunu, bunun üzücü bir durum olduğunu aktardı.

Ziya, Rektör Çiftçi'ye İstanbul Taksim'de gerçekleşen terör saldırısı için baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini de iletti.





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