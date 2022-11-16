Çerkeş'te jandarmadan traktör kazası ve alınacak tedbirlere ilişkin seminer

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde jandarma ekiplerince traktör kazalarının azaltılması ve alınacak tedbirler konulu seminer düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla Çerkeş 80. Yıl İlkokulu konferans salonunda traktör kazalarının azaltılması ve alınacak tedbirler konulu seminer verildi.
Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, kurum müdürleri ve köy muhtarları katıldı.