Bulgaristan Turizm Bakanı Dimitrov, Yıldıztepe Turizm Merkezi'ni ziyaret etti

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ÇANKIRI (AA) - Bulgaristan Turizm Bakanı Ilin Dimitrov, Yıldıztepe Turizm Merkezi'ni gezdi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Dimitrov ile beraberindeki Vali Abdullah Ayaz, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Him ile Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen, Yıldıztepe Turizm Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Yıldıztepe Kayak Merkezi ve bölge hakkında bilgi verdi.





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