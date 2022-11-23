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Mezun oldukları lisede öğretmenlik yapıyorlar

AA

Mezun oldukları lisede öğretmenlik yapıyorlar

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesinde görev yapan 30 öğretmenden 9'u, mezun oldukları okulda öğrenci yetiştiriyor.

Kurulduğu 1994 yılından bu yana birçok öğrencinin mezun olduğu, bu yıl da 149 öğrencinin eğitim gördüğü Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesinde 30 öğretmen görev yapıyor.

Özlem Ayhan Çalık, Fatih Harmanda, Orhan Berk Emir, Kezban İsa, Melike Kara, Ahmet Ünver, Zekeriya Harmanda, Fatma Ceylan ve Nursel Acar Akbunar da bir zamanlar öğrencisi oldukları okula yıllar sonra öğretmen olarak döndü.

Öğretmenler, bir zamanlar kendilerini yetiştiren eğitimcilerle şimdi yeni öğrencileri geleceğe hazırlıyor.

Okul müdürü Mehtap Meydaneri, AA muhabirine, Türkiye'nin pek çok yerinde Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesinden mezun müzik ve resim öğretmeni bulunduğunu söyledi.

Eski öğrencileriyle meslektaş olmaktan mutluluk duyduklarına işaret eden Meydaneri, "9 öğretmenimiz okulumuzun mezunu. Bu, çok gurur verici. Öğretmenliğin en güzel tarafı bu manevi taraf. Yıllar önce yüreklerine dokunduğunuz, bir şeyler öğrettiğiniz çocuklar bugün büyüyüp sizinle çalışıyor. Bunun değeri ne maddiyatla ne başka bir şeyle ölçülebilecek bir şey. Bizler onların yüreklerine dokunduk, onlar da şimdi burada okuyan öğrencilerimizin yüreklerine dokunuyor." dedi.

- "Öğretmenlerimle burada çalışıyor olmak çok güzel bir duygu"

Resim öğretmeni Özlem Ayhan Çalık da 2011 yılında mezun olduğu liseye 2020 yılında öğretmen olarak döndüğünü anlattı.

İlk görev yerinin Kastamonu olduğunu, 3 yıl önce de Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesine atandığını belirten Çalık, "Öğretmenlerimle burada çalışıyor olmak çok güzel bir duygu. Öğrencileri olarak burada onlarla öğretmenlik yapmak çok keyifli. Öğrencilerime, kendi öğrenciliğimden yola çıkarak yol gösteriyorum." diye konuştu.

Öğretmenleriyle eski günlerden konuştuklarını dile getiren Çalık, mezun oldukları okulda öğretmenlik yaparak öğrencilerine örnek olduklarını vurguladı.

Resim öğretmeni Fatih Harmanda da 2001 yılında mezun olduğu Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nde 2016'da göreve başladığını söyledi.

Mezun olduğu okulda kendi öğrencilerine ders vermekten mutluluk duyduğunun altını çizen Harmanda, "Okulda benim öğretmenim olarak görev yapan birçok insan var. Bu kişilerle aynı ortamda bulunmak, aynı sıfata dahil olmak, aynı öğretmenler odasını paylaşmak müthiş onur verici bir şey. Ben de yetiştirmiş olduğum öğrencilerle aynı hazzı yaşamak isterim." ifadesini kullandı.

- "Herkese kısmet olabilecek bir şey değil"

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesinden 2007'de mezun olan ve aynı okulda müzik öğretmenliği yapan Melike Kara ise eğitim aldığı öğretmenlerle çalışmak, onlarla meslektaş olarak görev yapmanın kendisine ayrı gurur ve mutluluk verdiğini dile getirerek, "Edebiyat öğretmenim, müzik hocamız var. Şimdi bir öğretmen olarak onlarla koordinasyonlu çalışmak, ortak projelerde yer almak çok büyük mutluluk. Bu tarifi olabilecek, herkese kısmet olabilecek bir şey değil." dedi.

Müzik öğretmenleri Kezban İsa ve Orhan Berk Emir de öğretmeleriyle aynı yerde görev yapmak, mezun oldukları okulda yeni öğrenciler yetiştirmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

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