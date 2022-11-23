Çankırı Karatekin Üniversitesinin kuruluşunun 15. yılı kortej yürüyüşüyle kutlandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesinin (ÇAKÜ) 15. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ile akademisyenler, kurum müdürleri ve öğrenciler, Anıt Alanı'na kadar yürüdü.

Burada konuşan Rektör Çiftçi, Çankırı ve bölge için önemli bir günü yaşadıklarını söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesinin kuruluşunun 15. yılı olduğuna işaret eden Çiftçi, "15 yılda ekilen fideler büyüdü, gölgesinde binlerce öğrenciyi okutuyoruz. Anadolu'nun, dünyanın değişik yerlerinde bizden bir parça, yaran kültürüyle aşılanmış neferler gönderiyoruz. Bize dair ne varsa bunları yaşayan, yaşatan, gittiği yere de götürüp orada aynı değer, kıymet kuran öğrencilerimiz ve neferlerimiz var." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda hayallerin ötesinde çıkış yakaladığını vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Dünyada yeni dengeler kurulurken muhakkak göz ardı edilmeyen ülkelerden biridir Türkiye. Başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere değerli yöneticilerimizi, çaba sarf edenleri, strateji belirleyenleri, bilimde, teknolojide, sanatta yatırım yapanları bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum. Bu, bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak bizlere tevdi edildi bu dönemde. İnşallah hiçbir şekilde inmeyecek bu değerli bayrağımızı sürekli yukarılarda, zirvede tutarak bizden sonrakilere emanet edeceğiz."

Konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.





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