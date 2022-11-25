Çankırı'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" yürüyüşü

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla "Güçlü Kadınlar Mutlu Yarınlar" yürüyüşü düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, Atatürk Anıtı'ndan Ahmet Yesevi Camisi bahçesine kadar yürüdü.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, özünde şiddet, özelinde kadına yönelik şiddetin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Son yıllarda bu konuda artış yaşandığını belirten Ayaz, "Bununla ilgili ne gibi önlemleri ortaya dökebileceğimizi hep beraber kararlaştırıyor, sonrasında eylem planı şeklinde uygulama gayreti içinde oluyoruz. İstemediğimiz şekilde şiddet ortaya çıkarsa yine emniyet, jandarma, adliye, baro marifetiyle hem gereken hukuki desteğin sağlanması hem de şiddet mağduru olmuş bireylere gerekli destek ve korumanın verilmesi gibi hizmetlerimiz devam etmekte. İdareci olarak benim, çalışma arkadaşlarım ile sorumluluğumuz, şiddetin ortaya çıkmadan engellenmesi. Tüm paydaşlarımızla yeni vakaların ortaya çıkmaması için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Ayaz ile beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Baro Başkanı Mustafa Deniz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım ile kurum müdürleri ve vatandaşlar, alanda açılan farkındalık stantlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.





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