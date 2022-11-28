AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın dedesi toprağa verildi

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ÇANKIRI (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın dedesi Ali Yıldız, memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Ankara'da vefat eden Ali Yıldız, kara yoluyla memleketi Çerkeş ilçesine bağlı Saçak beldesine getirildi.

Ali Yıldız'ın cenazesi, öğle namazına müteakip belde meydanında kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Yıldız'ın yakınlarıyla, Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

















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