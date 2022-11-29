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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı Karatekin Üniversitesi yetiştirdiği çiçeklerle şehrin estetiğine katkı sunuyor

AA

Çankırı Karatekin Üniversitesi yetiştirdiği çiçeklerle şehrin estetiğine katkı sunuyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesince (ÇAKÜ) yetiştirilen çiçekler, kentteki peyzaj çalışmalarında kullanılıyor.

Üniversite ile Çankırı Belediyesi tarafından yapılan protokol kapsamında, ÇAKÜ Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Araştırma ve Uygulama Serası'nda yetiştirilen 45 bin menekşe ve kadife, peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere belediyeye teslim edildi.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, yaptığı açıklamada, üniversite olarak şehre her alanda katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Çiftçi, "Yerel yönetimlerle, kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla ve tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmayı, toplumsal katkıyı da kendimize ilke ediniyoruz. Daha önce birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız protokoller gereği insanımızı ve şehrimizi ilgilendiren her hususta olmaktan, planlama yapmaktan, hedefleri gerçekleştirmekten memnunuz. Bu doğrultuda üniversitemiz bulunduğu şehre katkı yapıyor, üretilenleri çıktı olarak toplumsal faydaya dönüştürüyor, şehrimizin estetik görünümünde iz bırakıyor." diye konuştu.

Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran da şehir içinde kullanılacak çiçeklerin üretimi, yetiştirilmesi ve bakımını üstlendiklerini dile getirdi.

Çalışmalarla kente renk kattıklarını ifade eden Kuşvuran, "Protokol kapsamında mayıs ayında 20 bin adet kadife, kasım itibarıyla da 25 bin adet menekşeyi peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere Çankırı Belediyesine teslim ettik. Farklı renk ve türdeki menekşelerimizle Çankırı'ya ayrı bir renk ve güzellik kattığımızı düşünüyorum." dedi.

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