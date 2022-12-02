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Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

AA

Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engel yok, Engelleme var" programı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, engellilerin meselelerini, sıkıntılarını hatırlamanın, başarılarının farkına varmanın sadece bir güne hapsedilmeyecek kadar önemli olduğunu söyledi.

Dünya Engelliler Günü'nün topluma kazandırılmaları, haklarının tam ve eşit şekilde sağlanmasında ciddi farkındalık oluşturduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Biz diğer özelliklerine, engeline bakmadan yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevmek, ona saygı duymak, hürmet göstermek mecburiyetindeyiz. Bütün insanları, tüm insanlığı kucaklamayan, insanlığa aynı gözle bakmayan hiçbir anlayış insani ve vicdani olamaz." dedi.

İnsan için olmayan, insanı merkeze almayan hiçbir politikanın, stratejinin dünyaya refah, huzur ve adalet getirmeyeceğini vurgulayan Yıldırım, "Bu yüzden insan odaklı çalışmak Bakanlığımızın temel hedeflerinden biridir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla şekillenen hizmet anlayışımızın odağında önce insan vardır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından engelli bireyler tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri ile çeşitli etkinlikler sergilendi.

Programa Vali Abdullah Ayaz, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


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