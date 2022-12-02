"Çankırı kıymalısı" coğrafi işaretle tescillendi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın yöresel lezzetlerinden "Çankırı kıymalısı"na, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi verildi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı yazılı açıklamada, "Çankırı kıymalısı" ile girişimleri sonucu tescillenen yöresel ürün sayısının 11'e çıktığını belirtti.

Çankırı'nın gastronomi alanında emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Esen, "İncelemede olan ürünlerimiz var. Bu girişimleri önemsiyoruz çünkü kültürünü yaşatma, koruma ve kendi kültürünle var olma mücadelesidir. Tüm vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin bu kültüre sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü gastronominin geleceğinde Çankırı olarak biz de varız." ifadelerini kullandı.



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