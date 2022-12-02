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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'da engelliler waffle hazırlayıp ikram etti

AA

Çankırı'da engelliler waffle hazırlayıp ikram etti

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz lezzetler waffle etkinliği" düzenlendi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Aşçılar Derneği ile kentteki alışveriş merkezinde gerçekleştirdikleri etkinlikte, engelli bireylerin sosyalleşmeleri konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek Esen, "Engeli vatandaşlarımız bize emanet. Engelliler Koordinasyon Merkezimizin şu an 534 aktif üyesi bulunuyor. Engelli vatandaşlarımız için ücretsiz EKPSS kursu başta olmak üzere 12 alanda kurs ve etkinlikler düzenliyoruz. Şu an için devam eden takı, ritim, bağlama ve yüzme kurslarımıza 23 özel kardeşimiz katılım sağlamaktadır." dedi.

Engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek, bilgi ve becerilerine katkı sağlamak, kendilerini ifade etmelerine yardımcı olmak için ellerinden gelen desteği verdiklerini dile getiren Esen, "Bizi birbirimizden farklı kılan şey bedenlerimiz ya da engellerimiz değil, dünyayı algılama biçimimizdir. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki biz birlikte güzeliz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından engelli bireyler aşçılar yardımıyla waffle hazırlayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Vali Abdullah Ayaz ile Esen de waffle hazırlayan engellilere yardımcı oldu.

Hazırlanan tatlılar katılımcılara ikram edildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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