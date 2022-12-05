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DSİ'nin Tımarlı Sulaması'ndaki çalışmaları sürüyor

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Tımarlı Sulaması'ndaki çalışmalara devam ediliyor.

DSİ'nin Tımarlı Sulaması'ndaki çalışmaları sürüyor

ÇANKIRI (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Tımarlı Sulaması'ndaki çalışmalara devam ediliyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DSİ'nin Çankırı ve Çorum'un tarım arazilerinde yetiştirilen ürünlerin daha iyi sulanması, verimin artırılması ve bölge halkının suya ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla var olan imkanları daha da iyiye taşımak için dev projelere imza attığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, projenin tamamlanmasıyla birlikte Çankırı ve Çorum illerinde bulunan toplamda 77 bin 50 dekar tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacağını ifade etti.

İş kapsamında Çankırı'da 13 bin 350, Çorum'da 49 bin 400 dekar olmak üzere toplam 62 bin 750 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya açıldığını aktaran Akca, şunları kaydetti:

"Bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 125 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanmasıyla 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 150 milyon lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, diğer yandan da yaşam standardını yükseltiyor. Tımarlı Projesi ile sulamaya açılan arazilerde yetişen ürün çeşitliliğinin ve verimin arttığını gözlemliyoruz. Tüm araziler sulamaya açıldığında, tarıma dayalı sanayinin artması ile bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır."


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