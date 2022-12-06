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Çankırı'da öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"yla eğitim veriliyor

AA

Çankırı'da öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"yla eğitim veriliyor

ÇANKIRI (AA) - Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusunda farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında kentleri gezen, Emniyet Genel Müdürlüğünün "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Çankırı'ya geldi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde kente gelen eğitim tırı, Atatürk Anıtı'nın olduğu alana konuşlandı.

Tırı ziyaret eden öğrencilere yönelik programda, araç içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verildi.

Trafik kurallarına ilişkin bilgi aktarılan uygulamalı eğitimin ardından, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da Mobil Trafik Eğitim Tırı'nı ziyaret etti.

Vali Ayaz, burada yaptığı açıklamada, trafik güvenliğinin en önemli meseleleri olduğunu söyledi.

Bu konu üzerinde çok durduklarını, farklı sloganlarla trafikle ilgili faaliyetler gerçekleştirdiklerini dile getiren Ayaz, "Bugün de Emniyet Genel Müdürlüğümüzden trafik eğitim tırımız geldi. Cumaya kadar burada olacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığı program dahilinde çocuklarımıza burada gün boyu, hafta boyu trafik eğitimi vermiş olacağız." dedi.

Ayaz, trafik kazalarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı hatalardan meydana geldiğine işaret ederek, "Bunun en temel nedeni de sürücülerin dikkatsizliği, tedbirsizliği, aşırı hız, yol ve sürüş kurallarına uymamaları. Bunun en temel meselesi eğitim. Onun için çocuklarımızı en iyi şekilde geleceğe, geleceğin sürücüleri olarak hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu hafta da trafik eğitimlerine devam edeceklerini, ayrıca kentte yıl boyunca meydana gelen kazalara ilişkin resim sergisi açacaklarını anlatan Ayaz, il genelinde farkındalığı artırmaya çalışacaklarını kaydetti.​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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