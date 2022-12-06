Çankırı'da kaçakçılık operasyonu

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 27 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak gıda, kozmetik, elektronik ürünler ve tütün mamullerinin bandrolsüz ve faturasız satışının yapıldığı bir iş yeri ile kaçak ve sahte alkol imal ettikleri tespit edilen 5 şahsa yönelik operasyon düzenlendi.



İş yerinde ve şahısların adreslerinde yapılan aramada, 1787 adet faturasız gıda ürünleri, 219 kozmetik ürünü, 31 adet elektronik malzeme, 12 karton bandrolsüz sigara ile 27 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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