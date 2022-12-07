Çankırı'da zincir marketlerde denetim gerçekleştirildi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesi zabıta ekiplerince şehir merkezinde bulunan zincir marketlerin denetlendiği bildirildi.
Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlardan gelen şikayet üzerine şehir merkezinde bulunan zincir marketlerin denetlendiği belirtildi.
Zincir marketlerden evrak eksikliği sebebi ile iki şubenin kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Son kullanım tarihi geçmiş, etiket ile kasa fiyatlarının farklı çıktığı denetimlerde üç şubeye de cezai işlem uygulandı. Çankırı’da zabıtalar bu kez zincir marketler için sahaya indi. Ekipler ürünlerin gramaj, son kullanma tarihleri, reyon ve kasa fiyatlarını inceledi, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, halk sağlığı öncelikli olmak üzere vatandaşın istek, öneri ve şikayetleri doğrultusunda zabıta ekiplerinin denetimleri kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.