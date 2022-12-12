Çankırı'da "Aile Okulu Projesi" ile veliler okullu oldu

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce başlatılan "Aile Okulu Projesi" ile 1214 veli, okul sıralarına öğrenci olarak döndü.

Projenin uygulandığı okullardan Mareşal Çakmak Ortaokulundaki eğitime katılan velilere, sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran ilişkileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılık, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite olmak üzere 8 ana başlıkta eğitim veriliyor.

Kırk dört saat sürecek eğitime katılan velilerden Ayşe Adıgüzel, AA muhabirine, iki kızının da Mareşal Çakmak Ortaokulunda öğrenim gördüğünü, kendisinin de aynı sıralarda Aile Okulu eğitimlerine katıldığını belirtti.

Aile Okulu Projesi'nden duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıgüzel, "Çünkü bazen doğru bildiğimiz yanlış oluyor, onları birlikte tartışarak yoluna koyabiliyoruz. Burada öğrendiklerimizi evde uyguluyoruz, çocuklarımızla konuşuyoruz. Ailemize, çevremize, anlatabiliyoruz. Ben çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Velilerden Seher Aşık Muslu da uzun süredir böyle bir eğitime katılmak istediğini, Aile Okulu'ndan çok memnun olduğunu aktardı.

Okulda aldıkları eğitimi evde uyguladıklarını dile getiren Muslu, çocuklarla daha sağlıklı bir iletişim kurduklarını anlattı.

Velilere eğitim veren Mine Atlı da derslerde kurdukları ilişkinin çok değerli olduğunu, eğitimin çok güzel ilerlediğini söyledi.

Atlı, eğitimlerde velilerle fikir alışverişinde bulunduklarını, çocukların iyiliği için bir arada olduklarını aktardı.

- "Çocuklarımızın gelişim süreçlerinde her daim yanlarında olmalıyız"

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, toplumun çekirdeğini oluşturan aileyi çok boyutlu destekleyecek bir eğitim paketi hedefiyle Aile Okulu Projesi'nin hayata geçirildiğini söyledi.

Çankırı'da, 38 Aile Okulu'nda 1214 veliye eğitim verildiğini belirten Öztürk, "Çocuklarımızın gelişim süreçlerini birlikte yoğurmak için velilerimizin Aile Okulu Projesi kapsamında düzenlenen kurslarda bilgilerini yenilemelerini önemsiyoruz. Biz ve aileler, çocuklarımızın gelişim süreçlerinde her daim yanlarında olmalıyız." diye konuştu.

Ebeveyn olmanın ayrı bir sorumluluk getirdiğine dikkati çeken Öztürk, annelerin, babaların, çocukların eğitimine katkı sunan dedelerin, anneannelerin ve babaannelerin kurslara katılmasını beklediklerini kaydetti.





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