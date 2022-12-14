Çerkeş'te Çocuk Teslim Merkezi açıldı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı görüşme merkezi açıldı.

Çerkeş Kaymakamlığı binasında açılan merkez için çocuk teslimi konusunda uzman personel görevlendirmesi yapılarak, Çerkeş Kaymakamlığı ve Çerkeş Cumhuriyet Savcılığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile bugüne kadar icra müdürlükleri tarafından yerine getirilen işlemlerin çocuklar yararına dizayn edilen teslim mekanında uzmanlar veya rehber öğretmenler eşliğinde yerine getirilmesi ile boşanma süreci ve sonrasında yıpranan çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesi amaçlanıyor.

Protokol imza törenine Kaymakam Emir Osman Bulgurla, Çerkeş Cumhuriyet Savcısı Ozan Kapıcı ile kurum müdürleri katıldı.

İmza töreninin ardından katılımcılar, merkezde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Kaymakam Bulgurlu, merkezin anahtarını Savcı Kapıcı'ya teslim etti.





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