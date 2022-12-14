Çerkeş SYDV ile Yeşilay bağımlılıkla birlikte mücadele edecek

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ÇANKIRI (AA) - Çerkeş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan "Bağımlılıkla Mücadele Projesi" bilgilendirme ve tanıtım toplantısı düzenlendi.

Çerkeş Kaymakamlığında düzenlenen programda, SYDV Müdürü Atakan Dalaslan ile Çankırı Yeşilay Danışmanlık Merkezi sosyal hizmet uzmanı Sıla Duran, katılımcılara proje hakkında bilgi verdi.

Proje ile madde, alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele edenleri destekleyerek yeniden toplumsal entegrasyonlarının sağlanması, rehabilite olmak isteyenlerin Yeşilay danışmanlık merkezlerine ulaşımı ve bu süre zarfında ihtiyaç duydukları maddi desteğin vakıf tarafından sağlanarak, rehabilite sürelerinin daha verimli geçmesi hedefleniyor.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlar ile proje paydaşlarına teşekkür ederek, SYDV ve Yeşilay arasındaki eşgüdümü sağlayan projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Programa Çerkeş Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Sertkara ile kurum müdürleri katıldı.







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