Çankırı'da 1376 parça tarihi nitelikte eser ele geçirildi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen operasyonda tarihi niteliği bulunduğu değerlendirilen 1376 parça eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu işleyen şüphelilere yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada tarihi niteliği bulunduğu değerlendirilen 1098 sikke, 119 cam obje, 91 muhtelif eser, 45 yüzük, 15 mühür, 7 haç, 1 heykel olmak üzere 1376 parça eser ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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