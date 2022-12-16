Çankırı'da okuma güçlüğü çeken öğrenciler için kitaplar seslendiriliyor

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da öğretmenler, görme engelli ve disleksi gibi nedenlerle okuma güçlüğü çeken öğrenciler için kitap seslendirmesi yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerde görev yapan gönüllü öğretmenler, bu yıl öğrencilere ücretsiz olarak dağıtımı gerçekleştirilen yardımcı kaynakları seslendirdi.

"Hepimiz birimiz için" sloganıyla hareket eden gönüllü öğretmenler, kitaplarda yer alan okuma parçaları, soru kalıpları ve grafikleri sesli betimleme yöntemiyle kayıt altına alıyor. Kayıt altına alınan veriler, özel gereksinimli öğrencilere ve bireylere ulaştırılarak akademik ve sosyal anlamda müfredatı daha hızlı takip etmeleri sağlanıyor.

​Proje koordinatörü Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Duygu Hamlı, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla projeyi başlattıklarını belirtti.

Proje ekibi tarafından yapılan toplantı sonucunda 8. sınıflara yönelik LGS kitaplarının da seslendirilmesi kararının alındığını aktaran Hamlı, yarı yıl tatiline kadar 8. sınıf LGS kaynaklarının seslendirme işlemlerinin tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.





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