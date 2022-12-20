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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da engelli bireyler "Buğday Tanesi" filmini izledi.

Çankırı Bürokratlar Derneği tarafından kentteki bir alışveriş merkezindeki sinemada düzenlenen etkinlikte engelli bireyler, yaşadığı haksızlıklara ve ötekileştirilmeye karşın mücadele eden milletvekili Serkan Bayram'ın hayatından esinlenen "Buğday Tanesi" filmini izledi.

Dernek Başkanı Ercan Irmak, gazetecilere, etkinliği, engelli bireylere milletvekilinin başarısının rol model olması için düzenlediklerini söyledi.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Irmak, "Buğday Tanesi filmi, milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını anlatan bir film. Kendisi yaşanan olaylara rağmen azmediyor ve okuyor, avukat oluyor. İki dönem de milletvekili. Bu filmi engellilerle seyretmemizin nedeni, rol modeli olsun, bir şeyler kazansınlar." dedi.

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