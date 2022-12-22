"Okul Aile İş Birliği ile Engellerin Ötesine" projesi kapanış töreni yapıldı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen "Okul Aile İş Birliği ile Engellerin Ötesine" projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

İlker Tuncay İlkokulu koordinatörlüğünde İstiklal Yolu ve Karatekin ilkokulları tarafından uygulanan projenin kapanışı için kentteki bir otelde tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, burada yaptığı konuşmada, proje kapsamında birçok etkinliğin yapıldığını, projenin veli, okul, öğretmen ve öğrenci yakınlaşması sağladığını söyledi.

Proje süreçlerinde yönetici ve öğretmenler kadar velilerin de proje içeriklerine büyük katkıları olduğunu anlatan Öztürk, "Bilgi ve kültür çağı olan 21'inci yüzyılda çağı yakalayıp geçebilmemiz ancak hiçbir ferdimizi feda etmeyerek, her çocuğun müfredatının farklı olduğunu bilerek, onlar için uygulayacağımız bireysel eğitim metotlarının geliştirilmesine bağlıdır. Özel eğitim üzerine özgün öğretim materyallerinin tasarlanması, alanın uzmanlarınca verilen seminer, yurt dışı hareketlilikleri, aile eğitimleri, destek eğitim odalarının zenginleştirilmesi, empati toplantıları, fotoğraf ve materyal sergileri, tiyatro gösterimi gibi birçok etkinlikte kıymetli velilerimizin de yer aldığını görmek bizleri bir hayli mutlu etti." diye konuştu.

Projenin amaçları, hedef ve kapsamları hakkında bilgi veren İlker Tuncay İlkokulu İngilizce öğretmeni Canan Genç Özatak, proje sayesinde 40 özel öğrenci ve ailesine ulaşıldığını, projenin il genelinde büyük yankı uyandırdığını kaydetti.

İlker Tuncay İlkokulu öğretmenlerinden Hülya Sarıaslan da özel eğitimin öneminden ve konu ile ilgili aileler ile birlikte yapılması gereken çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.





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