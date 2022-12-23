Çerkeş'te Mevlana'ya anma programı düzenlendi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde Mevlana'yı anma programı düzenlendi.

Çerkeş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okul Müdürü Şaban Akdere'nin açılış konuşmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdayi Altıntaş, Mevlana'ya ait şiiri seslendirdi.

Programda, Mevlana'nın şiirleri, hayatını anlatan video gösterimi, sema gösterisi ve ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte okullar arası düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

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