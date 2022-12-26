Çankırılı gazeteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kentteki gazeteciler, AA muhabirlerince yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceledi.

Çankırı Gazeteciler Derneği Başkanı Murat Demir, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde, Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğraflarını seçti.

Demir, yaptığı açıklamada, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, tercih yapmakta zorlandıklarını belirtti.

Meslektaşlarının zor şartlar altında güzel işler çıkardığını dile getiren Demir, "Fotoğraflar gerçekten çok etkileyiciydi. Tarihe ve hafızalarımıza kazınacak bu fotoğrafların ortaya çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Bizim Çankırı Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ali Kör de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi", haber kategorisinde, Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu", çevre-yaşam kategorisinde Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları" fotoğraflarını seçti.

Anadolu Ajansı'nın Türkiye'ye büyük katkısı olduğunu dile getiren Kör, "Oylamaya konulan fotoğrafların her biri birbirinden güzel ve anlamlı. Emeği geçen tüm arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.