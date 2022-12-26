Çankırı'da 25 bin 400 makaron ele geçirildi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 25 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tütün ve tütün mamullerinin kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 200 paket bandrolsüz kaçak sigara, 2 tütün basım makinesi, 1 kiloluk 10 paket kıyılmış tütün, 20 bin 920 içi doldurulmuş makaron, 4 bin 480 boş makaron ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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