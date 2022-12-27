Çankırı'nın yaşlı nüfusuyla ilgili veriler toplanacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valiliği ile Çankırı Karatekin Üniversitesi arasında "Çankırı yaşlılık profili" araştırmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Abdullah Ayaz ile Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi arasında rektörlük makamında imzalanan protokol kapsamında, Çankırı'nın merkez, ilçe ve köylerinde yaşayan yaşlıların sosyodemografik ve ekonomik seviyeleri, sağlık durumlarıyla ilgili veriler toplanarak yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik yerel ölçekte sosyal politika önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.

Vali Ayaz, yaptığı açıklamada, tüm dünyada ve Türkiye'de son yıllarda yaşanan en büyük değişimin nüfusun yaşlanması olduğunu söyledi.

Bundan 40 yıl önce Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus oranının yüzde 4,7, günümüzde ise yüzde 9,7 olduğunu belirten Ayaz, "Kırk yıl sonra ise yüzde 22,6 olacağı öngörülmektedir. Çok yakın bir gelecekte ülkemizde yaşayan her dört kişiden biri yaşlı olacaktır. Çankırı, yüzde 16,9 olan yaşlı nüfus oranıyla Türkiye’nin beşinci en yaşlı kentidir ve yaşlı hizmetlerine en çok ihtiyaç duyan illerden biridir." dedi.

Yaşlılara yönelik sosyal, psikolojik, sağlık, bakım hizmetlerine olan ihtiyacın günümüzde olduğunu, gelecekte daha da artacağını vurgulayan Ayaz, "Bu ihtiyaçları karşılayacak politikalara, finansmana ve hizmete yönelik altyapıya olan gereksinim de buna paralel olarak artacaktır. Yaşlılara dair politikalar üretebilmek için yaşlıların bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını belirlemek ve kanıta dayalı verilerden yola çıkmak gerekir. Bundan yola çıkarak Çankırı Karatekin Üniversitesi ile imzaladığımız protokol sonucu yapılan çalışmanın önümüze ışık tutacağına inanıyor ve şehrimize, insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Çiftçi de üniversitelerin eğitim öğretim dışındaki asli görevlerinden birinin de araştırma geliştirme olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından yürüteceğimiz bu çalışma ile Çankırı'da yaşayan insanlarımızın yaşlılık profilini ve analizini yaparak oluşturulacak yol haritasına ışık tutmayı amaçlıyoruz. Bu araştırma, Yerel Yaşlılık Profili raporu ilde kurumlara yaşlılara yönelik yapacakları hizmetlerde bir yol gösterici olacaktır. Bunun dışında devletimizin yerel yaşlılık politikalarına öneriler getirilecek, yerel yönetimlere yönelik politika önerileri sunulacak, özel sektöre yönelik, yapacakları yatırımlarda fizibilite altyapısı oluşturacak, kentte yaşlılığa yönelik toplumsal farkındalık artırılacak ve yeni AR-GE projelerine kaynak sağlanacaktır."

Bir yıl sürecek araştırma sonucu hazırlanacak rapor ve çözüm önerileri kitap haline getirilerek yayımlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.