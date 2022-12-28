Çankırı'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ içinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.