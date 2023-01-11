Çankırı'da uyuşturucu ve tütün operasyonu

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu ve tütün operasyonunda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce belirlenen 3 şahsın evinde yapılan aramada, 231 sentetik hap, 3 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma kapsamında da Ilgaz ilçesi İnköy mevkisinde şüpheli şahsa ait araç, ev, iş yeri ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 83 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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