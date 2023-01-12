Çankırı'da iş yerinden bal ve tuz çaldıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da bir iş yerinden bal ve tuz çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Çerkeş ilçesinde, iş yerinden hırsızlık ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma sonucunda belirlenen adreslerde yapılan aramada iş yerinden çalınan 410 kilogram bal, 20 kilogram bal mumu, 187,5 kilogram tuz, 10 tuz sabunu, 7 tuz değirmeni ve 4 tuz lambası bulundu.

Gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.