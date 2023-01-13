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Çankırı'nın yöresel lezzetleri "Yöresel Mutfak ve Kültür Evi"nde tadılacak

AA

Çankırı'nın yöresel lezzetleri "Yöresel Mutfak ve Kültür Evi"nde tadılacak

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da tescilli yöresel lezzetlerin ziyaretçilere sunulacağı "Çankırı Belediyesi Yöresel Mutfak ve Kültür Evi" açıldı.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Karataş Mahallesi'nde restore edilen tarihi konakta hizmet verecek Yöresel Mutfak ve Kültürevi'nin açılışında yaptığı konuşmada, şehrin kalkınması ile daha yaşanabilir olması ve kültürel anlamda ileri seviyelere götürülmesinde sanayi, üniversite ve turizmin önem taşıdığını söyledi.

Bu anlamda büyük yol katettiklerini dile getiren Esen, "Öncelikle lokomotifimiz tuz mağarası demiştik alternatif turizm anlamında. Çok şükür geçen yıl yaptığımız festivalle bunu perçinlemiş olduk. 1 milyon ziyaretçi demiştik. Belki hayal gelmişti esnafımıza, halkımıza ama görülüyor ki festivalle 750 bin ziyaretçiye ulaştık." diye konuştu.

Attıkları adımların yansımalarını çok çabuk aldıklarını, yapılan çalışmalarla kültürel ve manevi değerlere de sahip çıkmaya çalıştıklarını anlatan Esen, şunları kaydetti:

"Amacımız geçmişten aldığımız bu değerleri bugün yaşanabilir, ilerleyen süreçte daha yaşanılabilir, sürdürülebilir hale getirmekti. Gastronomi anlamında, yöresel ürünlerimizi tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak, Çankırı'mıza turizm anlamında katkı sağlaması açısından konağımızı açıyoruz."

Gayelerinin kar etmek olmadığının altını çizen Esen, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin gastronomi anlamında ilk beş şehrinden biriyiz. 13 coğrafi işaret aldık, Gaziantep'in 16 tane. Bunu gururla söyleyebiliriz. Allah nasip ederse bunu iki ay içinde 20'ye çıkarıyoruz. İnşallah bu konağımızla hem bunları göstermiş olacağız hem de bu işletme ve diğer sosyal tesislerimizde tamamen yöresel ürünlerimizi üreteceğiz. Buradan da diğer esnaf arkadaşlarımıza örnek olacağız."

Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi, yöresel ve tescilli yiyeceklerden küpecik peyniri, hameyli tatlısı, erişte, ballı höşmerim, yumurta tatlısı, Çankırı kıymalısı, tutmaç çorbası, un helvası, ince ekmek muskası, ehlibilir, cimcik hamuru çorbası, yazma çöreği ve kızılcık şurubu katılımcılara ikram edildi.

Programa Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yusuf Mutlu Genç, Çankırı Baro Başkanı Mustafa Deniz de katıldı.

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