Çerkeş ilçesinde vatandaşlar kanserle mücadele konusunda bilgilendirildi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kanserle mücadele konusunda vatandaşlara bilgi verildi.
Çerkeş Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından esnaf ve vatandaşın kanserle mücadele konusunda bilgilendirilmesi için saha çalışmaları yürütülüyor.
Bu kapsamda vatandaşlara kanser taramalarını düzenli şekilde yaptırmaları, hastalıkların erken tanı ve teşhisle önüne geçilebileceği aktarıldı.
Çerkeş Toplum Sağlığı Merkezince her ay ücretsiz kanser taramasının yapıldığı, ücretsiz bağırsak kanseri kitinin de dağıtımının yapıldığı konusunda da bilgi verildi.
Etkinlikte vatandaşlara broşür de dağıtıldı.