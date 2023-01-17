Bambi Yatak, kaya tuzuyla geliştirdiği yeni ürünü "Biosalt" yatağını tuz mağarasında tanıttı

ÇANKIRI (AA) - Bambi Yatak, Çankırı kaya tuzuyla geliştirdiği ve "Biosalt" adını verdiği yeni yatağını yerin 150 metre altındaki tuz mağarasında tanıttı.

Çankırı Yer Altı Tuz Şehri'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, yeni ürün "Biosalt" hakkında bilgi verildi.

Mağara içine kurulan ekranda Bambi Yatak tanıtım videosunun izlenmesinin ardından, yeni ürün hakkında basın mensuplarının soruları cevaplandırıldı.

Çankırı kaya tuzunu özel bir teknikle yatağın üst kumaşına entegre eden firma, bu sayede daha kaliteli bir uyku deneyimi sunuyor.

Bambi Yatak Marka Yöneticisi Cem Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada 2022 yılının Bambi Yatak için çok başarılı geçtiğini ve hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

2022 yılında ciroda yüzde 120 büyüme sağladıklarını belirten Baş, "Üretim anlamında da yüzde 25'lik bir artış gerçekleştirdik. 2023 yılına yönelik ciddi planlarımız var, yüzde 100'lük bir büyüme hedefliyoruz. Üretim kapasitemizi yüzde 30 civarında artırmayı öngörüyoruz. Bu konuda da fabrikamızın alanını genişletme yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda makine parkurumuzu da genişletmek istiyoruz. Böylelikle yeni makinelerimiz sayesinde üretim kapasitesinde artış gerçekleştireceğiz." dedi.

Bambi Yatak'ın sadece yurt içinde değil, yurt dışında da büyümeye devam ettiğini dile getiren Baş, "Şu anda 230 satış noktasında devam eden yurt dışı satışlarımızda da büyümemizi sürdürüyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yurt dışında 230 olan bayi ağımızı 300'e, 25 olan ülke sayısını da 35'e çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda fabrikamızdaki kapalı alanımız 70 bin metrekare ve inşaatlarla birlikte 110 bin metrekareye çıkacak. Üretim kapasitemizin artışıyla birlikte yeni istihdam da sağlayacağız." diye konuştu.

- "Ürünlerimizi geliştirirken doğadan ve ülkemizin kaynaklarından ilham alıyoruz"

Cem Baş, Bambi Yatak olarak "Biosalt" ile yeni bir ürüne imza attıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ürünlerimizi geliştirirken doğadan ve ülkemizin kaynaklarından ilham alıyoruz. Bu seferki ürünümüz Biosalt'ı da Çankırı kaya tuzundan ürettik. Bilindiği üzere kaya tuzu her evde olan bir doğal ürün. Yıllardır annelerimizin kullandığı ve herkesin bildiği bir ürün ama bunu uyku konforuna da katkı sağlaması açısından değerlendirdik. 'Biosalt' ürünümüzün adı ve uyku sağlığına ciddi ölçüde fayda sağlıyor. Öncelikle bakteri oluşumunu engelliyor ve hijyenik bir yapısı var. Onun haricinde vücut sıcaklığını düşürerek REM uykusuna geçişi hızlandırıyor. Ayrıca antistatik özelliği de var ve vücuttaki stresi azaltıyor. Onun haricinde cilde de çok iyi geliyor. Yaydığı negatif iyonlarla ortamdaki pozitif iyonları nötralize ediyor ve böylelikle ortamın havasını da temizlemiş oluyor. Konforlu olan yatağımızı kaya tuzu apreli kumaş kullanarak uyku kalitesini artıran bir ürüne dönüştürdük."

Biosalt yatağı geliştirmek için 1,5 yıldan beri çalıştıklarını anlatan Baş, "Ürünümüzü birçok testten geçirdik ve mevcut özelliklerinin tamamı uluslararası geçerliliği olan kuruluşlardan sertifikalı. Bu testler gerçekleştirildikten sonra tüketicinin beğenisine sunuluyor. Yatağımızın üst yüzeyindeki kumaşında belli oranda tuz var. Bu tuzu özel tekniklerle yatak kumaşına absorbe ettik. Böylelikle yatağın vücutla buluştuğu üst yüzeyi uyku kalitesini belirleyip kullanıcı sağlığına olumlu katkılar sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Programa, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Bambi Yatak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Çetmen ve basın mensupları katıldı.



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