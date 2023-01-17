Çankırı Belediye Başkanı Esen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini yaptı.
Esen, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" adlı fotoğrafına oy veren Esen, çevre-yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde de Cüneyt Çelik'in "beygir gücü" adlı fotoğrafını tercih etti.
Esen, Anadolu Ajansının hem Türkiye'de hem de dünyada doğru bilginin aktarılması konusunda önemli bir görevi olduğunu söyledi.
Fotoğrafların her birinin derin anlamlar taşıdığını ve tercih etmekte zorlandığını dile getiren Esen, "Anadolu Ajansı muhabirlerinin büyük emekler sonucu ortaya çıkardığı fotoğrafları oylamak bizim için büyük bir zevk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansına da doğru bilgi edinme noktasında üstlendiği önemli görevde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.