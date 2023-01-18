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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babasının yadigarı eşyalar antika tutkunu yaptı

AA

Babasının yadigarı eşyalar antika tutkunu yaptı

ÇANKIRI (AA) - ORUÇ EMRE GÜMÜŞ - Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaşayan Niyazi Hararcı, 10 yaşında kaybettiği babasının ardından biriktirmeye başladığı antika eşyalarla anılarını tazeliyor.

Hararcı, 23 yıl önce 62 yaşındaki babasının hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Bunun üzerine babasının hatıralarını canlı tutmak için ona ait eşyaları biriktirmeye başlayan Hararcı, bu eşyaları evlerinin yanındaki babasının eski kalaycı dükkanında topladı.

Babasına ait yaklaşık 200 eşyayı bir araya getiren 33 yaşındaki Hararcı, bu süre zarfında antika eşyalara da merak duymaya başladı.

Yakınlarından, arkadaşlarından, gittiği yerlerden bulduğu antika eşyaları da toplayan Hararcı, babasının eski dükkanını sergi alanına dönüştürdü.

Boş vakitlerinin çoğunu burada geçiren Hararcı, babasının hatıralarıyla iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Niyazi Hararcı, AA muhabirine, 10 yaşında kaybettiği babasıyla hatıraları bulunan kalaycı dükkanında ona ait eşyaları toplamak için yola çıktığını söyledi.

Bir zamanlar babasının kullandığı eşyalara baktıkça mutlu olduğunu anlatan Hararcı, "Babama ait olan hatıralar, tıraş olduğu makinesi, jileti, dükkanda kullandığı malzemelerini saklama gereği duydum. Bunlara baktıkça babamı hatırlıyorum." dedi.

Hararcı, baba yadigarı eşyaları toplarken antikalara da merak duymaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Babam öldüğünde ben de küçük olduğumdan bu dükkan 10-15 sene eski kerpiç haliyle kaldı. Daha sonra restore etmek istedik. Biz 6 kardeşiz, kardeşlerim beni kırmadılar ve dükkanın mülkiyetini bana verdiler. Dükkanı restore ettik, yakınlarımdan, gittiğim yerlerden, arkadaşlarımdan bu malzemeleri toplamaya başladım. Güzel bir ambiyans oldu, ilçemize de böyle bir şey kazandırmış olduk."


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