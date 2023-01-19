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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencilerine siber güvenlik eğitimi verilecek

AA

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencilerine siber güvenlik eğitimi verilecek

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) arasında üniversite öğrencilerine yönelik "Siber Vatan" programı işbirliği protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Kalkınma Ajansları 2022-2023 Genç İstihdamı teması kapsamında, gençlerin istihdamına yönelik imza törenine Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi ve KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç katıldı.

Rektörlük makamında imzalanan protokol ile KUZKA aracılığıyla ÇAKÜ öğrencilerine siber güvenlik konusunda düzenlenecek özel bir programla eğitim verilecek.

Program kapsamında öğrencilere beyaz şapkalı hacker, linux, sızma testi, tersine mühendislik ve zararlı yazılımlar konularında eğitim verilmesi planlanıyor.

Verimli olması amacıyla kontenjanın 45 kişiyle sınırlandırıldığı projede eğitimin ardından siber güvenlik uzmanı istihdam edecek şirketlerle öğrenciler bir araya getirilecek.

Çiftçi, imza törenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin öncelikli alanlarından siber güvenlikte çalışmaların yaygınlaştırılmasına ve gençlerin eğitilerek istihdam edilmesine imkan sağlayan önemli bir adım atıldığını söyledi.

KUZKA'nın siber güvenlik alanında Türkiye'nin öncelikli alanlarına katkı yapma adına güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Çiftçi, "Öğrencilerimizin siber güvenlik alanında eğitim alması, yetiştirilmesi, özellikle bilgi ve teknoloji alanında siber güvenlik ihtiyacı duyulan yerlerde istihdam edilmesine yönelik çok önemli bir çalışma başlatmış olduk." dedi.

Genç de gençlerin istihdam edilebilirliğini artırarak TR82 Bölgesi'nde siber güvenlik konusunda ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bu kapsamda gençlerde istihdamı artırmaya yönelik programlar yürüttüklerini dile getiren Genç, "Öğrencilerimizin katılımını sağlamak üzere programa ilişkin bir başvuru takvimimiz var. Sonrasında mülakat gerçekleştirerek eğitime katılmaya hak kazanan adaylarımız belirlenecek. Ardından öğrenciler eğitime başlayacak. Bir dizi eğitim programının akabinde de gençlerimiz yarışmaya katılacaklar." diye konuştu.

Yürütülen programın Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yakından takip edildiğini aktaran Genç, programda yer alacak gençlerin siber güvenlik konusunda doğrudan istihdam edilebileceklerini kaydetti.

Söz konusu eğitime katılmak isteyen öğrencilerin, başvurularını "www.sibervatan.org/ogrenci-ol" adresinden gerçekleştirebilecekleri ifade edildi.

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