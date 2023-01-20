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Samsun ve çevre illerde öğrenciler yarıyıl tatiline girdi

AA

Samsun ve çevre illerde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Samsun ve çevre illerde öğrenciler yarıyıl tatiline girdi

SAMSUN (AA) - Samsun ve çevre illerde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Samsun'da 273 bin 877 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Şehit Adem Keskin İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde yaptığı konuşmada, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini öğrencilere karne vererek tamamladıklarını söyledi.

Eğitimin ortak bir süreç olduğuna işaret eden Ağar, "Çocuklarımızın başarısını yalnızca akademik başarı olarak görmek bizi yanlışa düşürür. Cesareti kırılmış, öz güveni zedelenmiş bir çocuğun hayatı boyunca hatırlayacağı olumsuz etkiler, telafisi her zaman mümkün olan karne notlarından daha önemlidir." dedi.

- Çankırı

Çankırı genelinde eğitim gören 27 bin 891 öğrenci karnelerini aldı.

Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ile protokol üyeleri, TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu'ndaki karne törenine katıldı.

Ayaz, karnelerini verdiği öğrencilerle sohbet ederek, yarıyıl tatilini güzel değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin yetiştirilmesinde emek veren öğretmen ve idarecilere teşekkür eden Ayaz, "Eğitim en önemli meselemiz. Bu konuda hem idarecilerimiz hem öğretmenlerimiz büyük gayret gösteriyor. Bizler de onlara destek olmaya çalışmaktayız. İnşallah onları geleceğe en güzel şekilde hazırlayacağız." diye konuştu.

- Tokat

Tokat'ta da öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Vali Numan Hatipoğlu, Gazi Paşa İlkokulu'ndaki törene katılarak öğrencilere karnelerini verdi.

Çocuklara tatilde iyi dinlenmelerini tavsiye eden Hatipoğlu, "Çocuklarımız karnelerini aldı. Öğrencilerimizi ve emeklerinden dolayı öğretmenlerimizi kutluyorum." ifadesini kullandı.

- Amasya

Amasya'da öğrenim gören 63 bin 375 öğrenci karne aldı.

Vali Mustafa Masatlı, Serdar Zeren Ortaokulu'nda yapılan karne dağıtım törenindeki konuşmasında, öğrencilere emek veren öğretmenleri, okul görevlilerini ve velileri tebrik etti.

Eğitimin anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar uzanan uzun bir süreç olduğu vurgulayan Masatlı, "Umuyorum eğitim dönemi sonunda birçok öğrencimiz başarı, takdir ve teşekkür belgesi almak suretiyle bir üst sınıfa geçer fakat buna rağmen çeşitli sebeplerle bazı öğrencilerimizin karnesinde düşük not olabilir. O çocuklarımızın ailelerine tavsiyem, onları kesinlikle eleştirmemeleri, destek olmaları ve öz güvenlerini zedelememeleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra sınıfları gezen Vali Masatlı, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini verdi.

- Sinop

Sinop'ta, Korucuk İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Vali Erol Karaömeroğlu, diğer ilgililer ve velilerinin katıldığı törende öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Öğrencilere karnelerini veren Karaömeroğlu, yaptığı konuşmada, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemini huzur ve güven içinde tamamladıklarını söyledi.

Öğrencilere iyi tatiller dileyen Karaömeroğlu, öğretmenlere de emeklerinden dolayı teşekkür etti.

- Kastamonu

Kastamonu'da da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretim gören 62 bin 170 öğrenci karne aldı.

Vali Avni Çakır ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Merkez Karaş Köyü İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Çakır ve Bahçacıoğlu, daha sonra karnelerini dağıttı.

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