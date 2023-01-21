Çankırı'da evlerine girilen 3 kardeşin eşyaları tahrip edildi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 3 kardeşin evlerindeki eşyaların tahrip edildiği bildirildi.



İstanbul'da yaşayan Cemali, Menderes ve Kadir Seymen kardeşler, ilçeye bağlı Karamustafa köyündeki evlerine geldi.



Evlerindeki eşyaların tahrip edildiğini gören kardeşler, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, evlerde incelemede bulundu.



İlk belirlemelere göre pencereden girildiği tespit edilen evlerden çalınan eşya bulunmadığı tespit edildi.



Jandarma, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



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