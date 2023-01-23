Çankırı'da tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, yüzük ile çeşitli objeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara-Çankırı kara yolu Germece köyü mevkisinde bir araç durduruldu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 53 sikke, 14 yüzük ile 131 çeşitli obje ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince sikke, yüzük ve objelere el konulurken, yakalanan 2 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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