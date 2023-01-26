Çankırı Ziraat Odası Başkanı Gamzeli'den kuraklık açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı Ziraat Odası Başkanı Gamzeli'den kuraklık açıklaması

AA

Çankırı Ziraat Odası Başkanı Gamzeli'den kuraklık açıklaması

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, Çankırı'nın Türkiye'nin en kurak illeri arasında yer aldığını söyledi.

Gamzeli, Çankırı Ziraat Odasında düzenlediği basın toplantısında, kuraklığın dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir şekilde yaşandığını belirtti.

Sonbahar ve kış aylarında beklenen yağmur ve karın düşmemesi sonucu ekim alanlarında buğday ve arpa çıkışlarının olumsuz etkilendiğini anlatan Gamzeli, "İlimiz, ülkemizin en kurak illeri arasında sayılıyor. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar gerçekleşmezse üretimi ve üreticilerimizi zor günler bekliyor." dedi.

Yaptıkları arazi kontrollerinde bazı ekili alanlarda çimlenmede sorun olduğunu, köklerde sararma meydana geldiğini gördüklerini dile getiren Gamzeli, şöyle konuştu:

"Yağışsız geçen her gün bizi kuraklığa doğru götürüyor. Kış yağışlarının yanında mart, nisan ve mayıs aylarındaki yağışların kışlık ekimler açısından önemi daha büyük hale geldi. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışların yeterince gerçekleşmemesi durumunda ilkbaharla ekimleri gerçekleştirilecek diğer ürünler içinde sıkıntılı bir döneme girilebilir. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde kuraklık riski gittikçe artıyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, üreticilerimize mutlaka TARSİM ürün sigortası ve kuraklık sigortası yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Tüm çiftçilerimizin, TARSİM ve kuralık sigortalarından faydalanabilmesi için sigorta fiyatlarındaki devlet katkısının artırılarak çiftçilerimiz tarafından ödenebilir duruma getirilmesini talep ediyorum. Köy bazlı kuraklık sigortasının parsel bazlı olarak değerlendirilerek uygulanmasını istiyoruz."

Gamzeli, yeterli yağış alınarak çiftçilerin bol kazanç sağladığı ve rekoltenin düşmediği bir yıl olması temennisinde bulundu.​​​​​​​


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.