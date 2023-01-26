Çankırı Ziraat Odası Başkanı Gamzeli'den kuraklık açıklaması

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, Çankırı'nın Türkiye'nin en kurak illeri arasında yer aldığını söyledi.

Gamzeli, Çankırı Ziraat Odasında düzenlediği basın toplantısında, kuraklığın dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir şekilde yaşandığını belirtti.

Sonbahar ve kış aylarında beklenen yağmur ve karın düşmemesi sonucu ekim alanlarında buğday ve arpa çıkışlarının olumsuz etkilendiğini anlatan Gamzeli, "İlimiz, ülkemizin en kurak illeri arasında sayılıyor. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar gerçekleşmezse üretimi ve üreticilerimizi zor günler bekliyor." dedi.

Yaptıkları arazi kontrollerinde bazı ekili alanlarda çimlenmede sorun olduğunu, köklerde sararma meydana geldiğini gördüklerini dile getiren Gamzeli, şöyle konuştu:

"Yağışsız geçen her gün bizi kuraklığa doğru götürüyor. Kış yağışlarının yanında mart, nisan ve mayıs aylarındaki yağışların kışlık ekimler açısından önemi daha büyük hale geldi. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışların yeterince gerçekleşmemesi durumunda ilkbaharla ekimleri gerçekleştirilecek diğer ürünler içinde sıkıntılı bir döneme girilebilir. Ülkemizde olduğu gibi ilimizde kuraklık riski gittikçe artıyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, üreticilerimize mutlaka TARSİM ürün sigortası ve kuraklık sigortası yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Tüm çiftçilerimizin, TARSİM ve kuralık sigortalarından faydalanabilmesi için sigorta fiyatlarındaki devlet katkısının artırılarak çiftçilerimiz tarafından ödenebilir duruma getirilmesini talep ediyorum. Köy bazlı kuraklık sigortasının parsel bazlı olarak değerlendirilerek uygulanmasını istiyoruz."

Gamzeli, yeterli yağış alınarak çiftçilerin bol kazanç sağladığı ve rekoltenin düşmediği bir yıl olması temennisinde bulundu.​​​​​​​





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